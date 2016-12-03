Лавров не ждёт скорого решения проблемы Курил

Сергей Лавров высказался относительно перспектив урегулирования территориального спора с Японией.

Глава МИД РФ не надеется на скорый прогресс в этом вопросе. По словам Лаврова, сторонам предстоит пройти несколько этапов, прежде чем будет найдено решение проблемы, которое удовлетворит и Москву, и Токио. Первый из этих этапов – подписание мирного договора по итогам Второй мировой войны между Россией как правопреемницей СССР и Японией.

Напомним, в конце ноября стало известно, что на Южных Курилах появились российские ракеты. Японская сторона, которая считает данную территорию своей, возмутилась этим фактом и заявила протест.