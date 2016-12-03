Журналисты выяснили, чем займется Обама после президентства

Официальные лица эту информацию опровергают, но неофициально сразу несколько источников в администрации нынешнего президента США говорят об одном и том-же: Барак Обама планирует создать медиакомпанию.

О том, что Бараку Обаме давно хотелось заняться цифровыми СМИ, было известно давно, передает ТАСС со ссылкой на американский портал Mic. Информаторы американских журналистов не могут называть своих имен и должностей, так как не уполномочены говорить от имени президента. Но информацию уже не спрятать.

Глава администрации Белого дома по коммуникациям Джен Псаки опровергает информацию о том, что Барак Обама планирует в будущем заняться медиабизнесом.

Но по информации журналистов, Обама хочет заняться СМИ. Есть информация, что 44 президент США может заняться шоу на Netflix и сериалом на комедийном сайте. Журналисты предполагают, что для обсуждения своих планов Обама специально встречался на саммите АТЭС с Марком Цукербергом, основателем компании Facebook.

А еще дальнейшие план Обамы выдает то, что президент очень часто любит говорить о том, что СМИ находятся в «опасном состоянии» и он хочет все исправить.