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Лавров обвинил США в сложившейся в Сирии ситуации

2 декабря 2016, 19:53 [ «АН-онлайн» ]

Лавров обвинил США в сложившейся в Сирии ситуации
Фото: globallookpress.com

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе своего выступления на конференции “Средиземноморье: римский диалог” обвинил Соединенные Штаты в сложившейся в Сирии ситуации.

Глава российского МИДа заявил, что нынешнее положение дел в восточном Алеппо - прямое следствие неспособности США размежевать оппозицию и запрещенную в России террористическую организацию “Джебхат ан-Нусра. При этом Вашингтон еще в начале текущего года принял на себя соответствующие обязательства, за которыми должны были последовать вполне конкретные действия, в том числе участие оппозиционных групп в переговорах. Однако начатый процесс до сих пор не завершен.

Тем не менее министр подчеркнул, что Россия по-прежнему готова пойти на компромиссы для урегулирования сирийского кризиса.

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