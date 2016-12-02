Лавров обвинил США в сложившейся в Сирии ситуации

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе своего выступления на конференции “Средиземноморье: римский диалог” обвинил Соединенные Штаты в сложившейся в Сирии ситуации.

Глава российского МИДа заявил, что нынешнее положение дел в восточном Алеппо - прямое следствие неспособности США размежевать оппозицию и запрещенную в России террористическую организацию “Джебхат ан-Нусра”. При этом Вашингтон еще в начале текущего года принял на себя соответствующие обязательства, за которыми должны были последовать вполне конкретные действия, в том числе участие оппозиционных групп в переговорах. Однако начатый процесс до сих пор не завершен.

Тем не менее министр подчеркнул, что Россия по-прежнему готова пойти на компромиссы для урегулирования сирийского кризиса.

Читайте также:

Лавров рассказал, кто виноват в срыве переговоров по Сирии

См. все новости дня