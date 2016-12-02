Журналисты выяснили, кто сменит на посту Рауля Кастро

После смерти «команданте Фиделя» все внимание прессы сосредоточилось на его младшем брате Рауле, который тоже немолод – ему 85 лет. Кто сменить Рауля, если и он «уронит знамя»? Выяснилось, что преемника два.

На пост главы Кубы могут претендовать первый заместитель председателя Государственного совета Острова Свободы Мигель Диас-Канель и зампредседатель этой же структуры Хосе Рамон Мачадо Вентура, передает «Росбалт».

Такой вывод делает ведущее кубинское издание Havana Times. Поскольку Раулю Кастро 85 лет, то судьба Кубы сейчас находится «в руках природы».

Преемники Рауля, впрочем, тоже немолоды: Хосе Рамону Мачадо Вентуру - 86 лет. Диасу-Канель – самый молодой, ему только 56. Но для того, чтобы возглавить Кубу, надо побывать вторым секретарем Компартии, затем первым, потом возглавить Госсовет… В общем, «молодому» кандидату вряд ли хватит жизни на эту карьеру.

«АН-онлайн» сообщали 26 ноября о смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро.