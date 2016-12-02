Свердловский избирком утвержден в новом составе

Набиуллина рассказала, какие сферы экономики первыми выйдут из кризиса |Германия выделит Алеппо 50 миллионов евро дополнительной помощи |Один из самых богатых депутатов покинул Госдуму |В Москве поймали хакера, блокировавшего компьютеры от имени российских спецслужб |Американский телеканал показал обращение Путина к Федеральному Собранию |Минобороны РФ: гумпомощь в Алеппо от ООН - миф |Эксперты сказали, почему упал "Прогресс" |ЧП в Новокузнецке: козырек подъезда придавил двух малышей и их воспитательницу |На Урале дама прогнала с площади гигантский "сперматозоид" (ВИДЕО) |Турецкий парламент ратифицировал соглашение по "Турецкому потоку" |Преступники украли у ведущего "Человек и закон" полмиллиона долларов |Падение обломков «Прогресса» попало на видео (ВИДЕО) |Подробности московского ЧП: в упавшем на прохожих дереве хранили наркотики |«Роскосмос» потерял связь с отправленным к МКС «Прогрессом» |Камеры засняли, как москвичка погибла из-за упавшего дерева (ВИДЕО) |Овечкин вошёл в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes |Обнародована новая концепция внешней политики РФ |Малкин стал девятым в списке самых результативных россиян в истории НХЛ |Исполнительный директор "Роскосмоса" обвиняется в мошенничестве |Завтра Путин примет министра иностранных дел Японии |Россия лишится военной базы в Киргизии |Чемпион UFC Макгрегор стал ещё ближе к боксёрскому поединку с Мэйуэзером |Мутко против решения премьер-лиги по футболу |Совет Федерации проанализирует поставленные Путиным задачи |На востоке Москвы упало дерево, погиб человек |Житель Йошкар-Олы неделю прожил с пулей в голове, прежде чем обратился к врачам |Путин рассчитывает на равноправный диалог с Трампом |Путин назвал главные причины торможения российской экономики |Путин: IT-индустрия станет ключевой в экономике |Президент призвал чиновников «не прятаться» по кабинетам