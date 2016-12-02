Германия выделит Алеппо 50 миллионов евро дополнительной помощи

В качестве дополнительной гуманитарной помощи правительство Германии намерено выделить сирийскому городу Алеппо 50 миллионов евро. Об этом сообщило 2 декабря Министерство иностранных дел страны.

Глава германского иностранного ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер во время делового визита в Ливан обсудил с членами Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев ситуацию с сирийскими беженцами, которые спасаются от военных действий в этой стране, передает ТАСС.

В ходе переговоров Штайнмайер призвал собравшихся срочно согласовать введение гуманитарных пауз в Сирии, чтобы доставить помощь жителям осажденных районов.