Американский телеканал, который выпустил обращение российского лидера к Федеральному Собранию, ведет исключительно правительственные трансляции с важными лицами и президентами США, Британии, Австралии и Канады.

Телеканал США C-SPAN дал в эфир получасовой ролик с речью Владимира Путина к Федеральному Собранию России, передает РИА Новости.

Показательно не только то, что американская телекомпания вдруг решила дать выступление российского лидера, а то, что сделано это было накануне речи нового президента США Трампа перед жителями штата Огайо.

Телекомпания C-SPAN входит в любой стандартный пакет кабельных телеканалов, так что можно утверждать, что Путина слушала вся Америка.

Ранее «АН-онлайн» писали о выступлении Владимира Путина перед Федеральным Собранием 1 декабря. В своей речи Путин обмолвился и о том, что диалог России с новым руководством США будет идти на равных.