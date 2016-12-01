Председатель Заксобрания Тверской области прокомментировал послание Президента

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев прокомментировал сегодняшнее Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Через все Послание Президента проходит тема развития человеческого капитала, созидательного потенциала нашего народа. Этой цели должны быть подчинены все меры в экономике, социальной сфере, системе государственного управления.

Отметил бы, как особо важное, то, что в числе главных тенденций внутренней политики глава государства назвал укрепление авторитета законодательной власти по итогам прошедшей избирательной кампании. Для нового созыва Законодательного Собрания нашей области призыв Президента оправдать доверие и выполнить все данные избирателям обещания звучит как руководство к действию.

В частности, главой государства в Послании поставлена задача расширить возможности активного участия граждан в вопросах управления для решения конкретных задач, например, таких как благоустройство. У нас уже есть задел для движения в этом направлении: это дальнейшее развитие в нашем регионе программы поддержки местных инициатив, приоритетное финансирование которой мы предусмотрели в проекте областного бюджета будущего года.

Значительное место в Послании уделено анализу преодоления кризисных явлений в экономике, совершенствованию налоговой и финансовой политики. Особое внимание Президент отвел приоритетным государственным мерам по поддержке роста в отраслях реальной экономики. Уверен, что хорошим подспорьем в решении этой задачи в нашем регионе станет закон «О промышленной политике в Тверской области», с инициативой которого выступил наш Губернатор.

Накануне Года экологии Президент призвал совершенствовать природоохранное законодательство. Сейчас в Законодательном Собрании идет работа над областным законом «Об экологическом образовании». Уверен, это будет работающий документ, который позволит вести комплексную работу по воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Мы также готовы подкрепить необходимыми региональными правовыми актами инициативы Президента по сохранению природных богатств России, в частности, программ по экологии реки Волги.

В Послании глава государства особо выделил важность работы региональных команд. Хочу отметить, что наше Законодательное Собрание совместно с Губернатором и Правительством области нацелены именно на такую командную работу. А это значит, что задачи, поставленные в Послании Президента, будут не только изучены, но и выполнены».

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