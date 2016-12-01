Завтра Путин примет министра иностранных дел Японии

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 2 декабря, примет в Санкт-Петербурге министра иностранных дел Японии Фумио Кисидо.

Дипломат прибудет в Россию с рабочим визитом для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как отмечает ТАСС, поездка Кисидо станет финальным этапом подготовки официального визита Владимира Путина в Японию, а также подытожит ряд двусторонних контактов между странами в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Завтра у главы государства также запланировано совместное заседание Советов по культуре и искусству и по русскому языку, а также открытие Международного культурного форума - все в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее стало известно, что российский лидер планирует посетить Японию 15-16 декабря текущего года.