Россия лишится ещё одной военной базы за своими пределами. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев высказал мнение на пресс-конференции, что Вооруженные силы РФ должны покинуть территорию его страны.

Сегодня общая российско-киргизская военная база включает в себя аэродром в Канте, военно-морское подразделение на озере Иссык-Куль, узел связи в поселке Чалдовар и сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу. Глава страны пояснил, что срок действия договора, подписанного с Россией о размещении военного контингента, должны были продлить на 45 лет в текущем году, но заменили на 15. Однако в ближайшие годы Киргизия должна научиться рассчитывать только на собственные военные силы.

В Госдуме РФ с пониманием отнеслись к намерению президента Киргизии выставить вон российскую базу в будущем, не увидев в этом ничего враждебного. Ранее было принято решение закрыть американскую базу на территории республики, и Атамбаев назвал это совершенно правильным.

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