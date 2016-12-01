Совет Федерации проанализирует поставленные Путиным задачи

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что задачи, поставленные президентом России в ходе своего ежегодного обращения, теперь предстоит проанализировать и принять план по их реализации.

Спикер также отметила, что в своем послании Путин сосредоточился на внутриполитических задачах, внес ряд предложений по выходу из кризисной ситуации, причем много внимания уделено интересам россиян.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь заявил, что СовФед готов возобновить сотрудничество как с американскими, так и с европейскими парламентариями. Он выразил надежду, что готовность к сотрудничеству, которую президент выразил в ходе своего выступления, встретит соответствующую реакцию у западных лидеров.

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