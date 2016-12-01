Владимир Путин пообещал поддержку свердловским моногородам
1 декабря 2016, 14:15 [ «АН-Екатеринбург» ]
Уральские моногорода могут получить поддержку из федерального бюджета в будущем году, заявил российский президент Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному Собранию РФ. На поддержку моногородов и благоустройство российских регионов в 2017 году будет направлено 20 млрд рублей из федерального бюджета.
«В 2017 году 20 млрд рублей будет направлено в регионы на благоустройство, в том числе моногородов», – сказал глава государства.
Напомним, 20 сентября 2016 года статус ТОР был присвоен уральскому моногороду Краснотурьинску. Такое распоряжение подписал российский премьер Дмитрий Медведев. В будущем году территорией опережающего развития может стать Первоуральск. Всего в регионе насчитывается 24 города, жизнь в которых зависит исключительно от деятельности одного предприятия. Помимо Первоуральска на получение статуса ТОР претендуют Лесной и Новоуральск.
Как ранее заявлял Дмитрий Медведев, статус ТОР позволит создать в моногородах сотни тысяч рабочих мест на малых и средних предприятиях. В моногородах также начнется реализация программ по благоустройству городской среды.