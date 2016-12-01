Путин рассчитывает на равноправный диалог с Трампом

Российский лидер Владимир Путин в очередной раз выразил надежду, что диалог с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией будет строиться на принципах равноправия и отсутствия давления.

В ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию президент отметил, что попытки нарушить стратегическое равновесие могут быть опасны для всего мирового сообщества. Россия настроена на доброжелательный диалог, который направлен на утверждение принципов справедливости и взаимного уважения, - подчеркнул глава государства.

Путин выразил надежду, что Россия и Соединенные Штаты объединят свои усилия для борьбы “с реальным, а не выдуманным врагом” - террористическими организациями.

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