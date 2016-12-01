Гордума Екатеринбурга увеличила ставку земельного налога

В рамках внеочередного заседания, состоявшегося 29 ноября, депутаты Гордумы Екатеринбурга проголосовали за увеличение ставки земельного налога. Несмотря на бурное обсуждение, решение было принято большинством.

Кроме того, была внесена поправка, касающаяся повышения налоговой ставки на гостиницы и отели. Отельеры просили о повышении ставки земельного налога с 0,66 до 1%, а не до 1,5%, как указано в проекте. Впрочем, ее отклонили.

Напомним, ранее депутаты проголосовали против повышения ставки земельного налога. Были высказаны предложения пересмотреть проект закона и вынести его на рассмотрение чуть позже, но уже в другой редакции. В итоге решение о повышении ставки земельного налога было принято в первоначальном варианте.