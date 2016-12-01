Президент призвал чиновников «не прятаться» по кабинетам

В ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал чиновников всех мастей не прятаться от народа в служебных кабинетах, а активнее взаимодействовать с гражданами.

«Еще раз хочу обратиться ко многим из вас: не бояться диалога с людьми, идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы», — призвал президент.

По его словам, это особенно необходимо, когда идет речь о социальных проблемах: благоустройстве, сохранении исторического облика городов и поселков, создания современной среды для жизни.





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