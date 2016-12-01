Россия и Япония договорились подписать меморандум по кибербезопасности

Министерство иностранных дел России сообщает, что Москва и Токио подготовят меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, который будет подписан во время визита на высшем уровне.

МИД убежден, что сотрудничество двух стран на уровне советов безопасности является очень перспективным, и одним из наиболее важных направлений в этой сфере станет диалог об обеспечении безопасности в кибернетическом пространстве. В ноябре в российской столице состоялись профильные консультации по этому поводу между ведомствами. МИД сообщает, что Россия и Япония условились подготовить меморандум для подписания во время визита на высшем уровне.

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