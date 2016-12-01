"Партия власти" отмечает 15-летие

Пятнадцатилетие отмечает сегодня фактическая партия власти – «Единая Россия», возглавляемая с 2012 года главой правительства страны, но всё время существования называющая своим лидером Владимира Путина.

1 декабря 2001 года прошёл учредительный съезд двух сравнительно новых на тот момент политических сил – «Единство» (во главе избирательного списка шёл бывший глава МЧС Сергей Шойгу) и «Отечество – вся Россия» (партия бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова). На первых выборах в 2003 году «ЕР» получила 223 места в Госдуме, но с учётом перебежчиков из других фракций и одномандатников фракция выросла до 304 депутатов, получив первое конституционное большинство. В 2007 году – 315 мест (второе конституционное большинство), в 2011 – 238 (абсолютное большинство) и в 2016 – 345 (третье конституционное). Таким образом, не менее 13 лет «Единая Россия» имеет полномочия на единоличное принятие решений в парламенте. Не особо отличается ситуация и в Совете Федерации, где единороссы всегда имели преимущество.

Сам Владимир Путин публично признавался, что лично участвовал в создании и становлении «ЕР», руководил ею в бытность премьер-министром в тандеме с президентом Дмитрием Медведевым, которому и передал её по наследству после крупных антиединороссовских выступлений зимой 2011-12 годов. По сути, партия реализует интересы правительства РФ в Госдуме и региональных парламентах страны.

Читайте также:

«Единая Россия» осчастливит пенсионеров 13-й пенсией

Дмитрий Медведев: Правительство будет руководствоваться программой партии "Единая Россия"