Уже 44 дня над Алеппо не летают российские самолёты и вертолёты. И даже не приближаются к городу ближе 10 км, заявил на брифинге представитель Генерального штаба РФ генерал-лейтенант Сергей Рудский.

В своём выступлении Рудский рассказал о том, как идут сейчас боевые действия сирийской армии при поддержке народного ополчения, а основном в районе Алеппо. По его словам, препятствий для доставки гуманитарной помощи сейчас нет, дорога Кастелло свободна, однако в российский центр примирения не поступает заявок об оказании гуманитарной помощи, несмотря на то, что оставшиеся 90000 жителей освобождённых 16 кварталов не могут не нуждаться в продовольствии и лекарствах. Для нуждающихся русскими развёрнуты пункты временного размещения и полевые кухни. Социальная ифраструктура разрушена, террористы контролируют распределение продовольствия и пресной воды в районах, оставшихся под их контролем.

Тем не менее, более 600 боевиков покинули город, основательно заминировав оставленные территории. Более 250 российских военнослужащих участвуют в очистке Алеппо от взрывоопасных предметов. Работает мобильный госпиталь Минобороны РФ, способный принимать до 420 больных и раненных в сутки.

По словам Рудского, восстанавливаются дороги и энергоснабжение, принято 88 заявлений от лидеров группировок «умеренной оппозиции» о прекращении боевых действий. На сей день более тысяч глав населённых пунктов подписали договорённости о примирении.

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