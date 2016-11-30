Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заинтриговал журналистов.

Песков сообщил о том, что в Кремле в среду, 30 ноября, ожидается "интересная встреча" главы государства с человеком, имя которого пока не раскрывается. Пресс-секретарь отметил, что детали данной встречи будут сообщаться дополнительно, а после нее Владимир Путин займется доработкой Послания Федеральному Собранию, которое состоится завтра в 12 часов дня, передает "Газета.Ru".

Известно, что таинственной встрече будет предшествовать выступление президента РФ в рамках форума "Примаковские чтения".