Лавров рассказал об итогах встречи министров «нормандской четверки»

Сергей Лавров рассказал, как прошла встреча глав МИД «нормандской четверки». По его словам, особенного прорыва не произошло. Однако глава ведомства считает достижением уже то, что удалось сохранить предыдущие договоренности.

Как сообщается, особое внимание было уделено ситуации на Украине. Как рассказал Лавров, переговоры по данному вопросу будут продолжены. Что касается остальных участников встречи, то они отмечали, что позиции сторон в отношении конфликта на Украине стали более жесткими, передает kommersant.ru.

Также сообщается, что продолжится обсуждение реализации Минских соглашений. Хотя это, по словам участников встречи, происходит довольно непросто.