Порошенко о войне с Россией: Есть вещи пострашнее Чернобыля

На Украине 29 ноября завершили постройку нового купола над аварийным блоком Чернобыльской АЭС. На церемонии открытия сооружения выступил и Петр Порошенко, который признался, что есть вещи пострашнее Чернобыля.

Ели быть точным, то Петр Порошенко назвал аварию на ЧАЭС испытанием менее сложным, чем российская агрессия, передает korrespondent.net.

Порошенко, конечно, имел ввиду присоединение Крыма (это произошло по воле народов Крыма на всеобщем референдуме) и события на Донбассе, где Россия и вовсе не при чем.

Получается, что Порошенко опять не понимает, о чем говорит: никакой войны с Россией у Украины нет и не будет, а вот «испытаний» у страны – хоть отбавляй, и зачастую – по вине правительства, которое возглавляет Порошенко.

Относительно нового купола Порошенко отметил, что данная конструкция - самое большое из подвижных сооружений в мире и стоила стране более 1,417 млрд евро. Президент Украины поблагодарил за помощь в строительстве западных инвесторов.