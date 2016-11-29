Минобороны РФ: Западные коллеги слепнут, когда оценивают обстановку в Алеппо

Паникерские настроения государственных департаментов СЩА, Великобритании и Франции в оценке антитеррористической операции в Сирии и обстановки в Алеппо не остались без комментариев российского оборонного ведомства.

Госдепартаменты трех западных держав в один голос стали говорить о якобы «высоких потерях среди мирного населения» при проведении антитеррористической операции в Сирии, сообщает 29 ноября Минобороны РФ.

Представитель военного ведомства Игорь Конашенков назвал такие настроения паникерскими, а западных коллег обвинил в слепоте. Но слепоте непростой: она, по выражению Конашенкова, одолевает Запад, как только они оценивают обстановку в Сирии, и, конкретно, под Алеппо. Видеть «растущие потери среди мирного населения» там, где сирийские правительственные войска, действуя предельно аккуратно и осторожно, смогли переломить ситуацию и спасают мирное население, - это иначе как слепотой не назвать.

На сегодня освобождена почти половина сирийского Алеппо, но главное, что свободу получили порядка 80 тысяч горожан, в том числе детей. Все спасенные от засилья ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) получают медицинскую помощь, питание и воду. Российское оборонное ведомство считает, что освобожденные сирийцы долгое время были своеобразным «щитом» для террористов и их освобождение не дает покоя определенным силам на западе. Вот она, - причина их слепоты!