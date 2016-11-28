Словения надеется стать посредником между Россией и США

В Словении, которая является родиной супруги нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Меланьи, не исключают, что страна может стать посредником в переговорах по улучшению отношений России и США.

В частности, о возможности такого варианта заявил премьер-министр страны Миро Церар. По его словам, не так давно он по телефону поздравил Трампа с победой в президентской гонке и пригласил его с супругой в Словению. В ходе состоявшегося разговора они вскользь коснулись возможной посреднической роли Словении, однако, по словам премьера, Любляна готова рассмотреть этот вопрос с большей серьезностью. Тем не менее Церар подчеркнул, что инициатива должна исходить от глав государств.

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