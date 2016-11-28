Британский премьер призвала сохранять давление на Россию

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает необходимым сохранять давление, оказываемое на Кремль в связи с действиями России в сирийском конфликте.

Как заявила Мэй на совместной пресс-конференции с ее польской коллегой Беатой Шидло, в настоящее время наблюдается рост уверенности России в своих силах, поэтому крайне важно сейчас продолжать оказывать на нее давление.

Двумя днями ранее, выступая в парламенте, британский премьер высказывала аналогичное мнение. Она заявляла, что при сохранении давления на Россию и Сирию, необходимо стремиться разрешить сирийский конфликт политическими методами. Она также отметила, что Великобритания продолжит поставлять гумпомощь в Сирию.

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