Президент Филиппин принял приглашение Путина, но испугался российских холодов

Лидеры России и Филиппин, Владимир Путин и Родриго Дутерте, провели переговоры 19 ноября в Перу, в ходе которых российский президент пригласил иностранного коллегу посетить с визитом Россию.

Вернувшись с саммита АТЭС, Дутерте заявил, что принял приглашение Путина, но не планирует ехать в Москву прямо сейчас, поскольку не выносит холодов. "Если бы я оказался в России сейчас, то умер бы на месте, наверное», — пошутил филиппинский лидер, известный своими резкими высказываниями в адрес многих мировых деятелей и всего Евросоюза.

В Кремле дали ответ Дутерте по поводу российских холодов. «На самом деле приглашение было посетить Россию в удобное для него время. Поэтому, конечно, президент будет рад видеть своего коллегу из Филиппин в то время, когда ему будет здесь комфортно», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



