Кремль: Послание Путина Федеральному собранию будет особенным

Традиционное, 13-е по счету ежегодное Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию в этом году будет особенным по содержанию, однако в нем сохранится главный «путинский стержень», отметил Дмитрий Песков.



"Это в целом традиционный формат, но ни одно Послание не походит на другое, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС. — Поэтому, конечно, и в этом году оно будет совсем другим по содержанию, с сохранением такого главного путинского стержня".

Путин обратится к обеим палатам парламента 1 декабря. Транслировать обращение главы государства из Кремля будут все федеральные каналы. 22 декабря состоится ежегодная пресс-конференция президента.

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