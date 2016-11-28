Поедет ли Путин на похороны Кастро?

В понедельник, 28 ноября, появилась информация о том, отправится ли президент Российской Федерации Владимир Путин на Кубу, чтобы присутствовать на церемонии погребения лидера революции Фиделя Кастро.

Помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что пока точного решения нет, передает ТАСС.

Напомним, с сегодняшнего дня все желающие получат возможность проститься с Фиделем Кастро, который ушел из жизни в возрасте 90 лет в минувшую пятницу. В 17.00 по московскому времени прах лидера кубинской революции будет выставлен в мемориальном комплексе имени Хосе Марти на Площади революции в Гаване.



