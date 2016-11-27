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В Москву прибыл главнокомандующий ливийской армии

27 ноября 2016, 22:07 [ «АН-онлайн» ]

В Москву прибыл главнокомандующий ливийской армии
globallookpress.com

Главномандующий Халифа Хафтар прилетел в российскую столицу 27 ноября с рабочим визитом, сообщает пресс-служба командования ливийских национальных сил на своей страничке в социальной сети Facebook. 

Хафтар возглавляет армию, которая поддерживает парламент Ливии на востоке этой страны, передает «Росбалт».

Известно, что в 2016 году в Ливии при содействии сил ООН было создано так называемое «правительство национального согласия» со штаб-квартирой  в столице Ливии Триполи, но это правительство не получило союза с Хафтаром и ливийскими парламентариями. 

Хавтар приезжает в Россию второй раз за этот год. Ливийский военачальник планирует провести переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу и секретарем Совета нацбезопасности Николаем Патрушевым.

Хавтар – противник ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России), он борется с боевиками ИГИЛ в Бенгази.

 

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