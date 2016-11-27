В Москву прибыл главнокомандующий ливийской армии

Главномандующий Халифа Хафтар прилетел в российскую столицу 27 ноября с рабочим визитом, сообщает пресс-служба командования ливийских национальных сил на своей страничке в социальной сети Facebook.

Хафтар возглавляет армию, которая поддерживает парламент Ливии на востоке этой страны, передает «Росбалт».

Известно, что в 2016 году в Ливии при содействии сил ООН было создано так называемое «правительство национального согласия» со штаб-квартирой в столице Ливии Триполи, но это правительство не получило союза с Хафтаром и ливийскими парламентариями.

Хавтар приезжает в Россию второй раз за этот год. Ливийский военачальник планирует провести переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу и секретарем Совета нацбезопасности Николаем Патрушевым.

Хавтар – противник ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России), он борется с боевиками ИГИЛ в Бенгази.