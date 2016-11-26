Путин и Эрдоган второй раз за два дня обсудили ситуацию в Сирии

Как уже сообщали вчера “АН-онлайн”, российский лидер Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил ситуацию в Сирии со своим турецким коллегой. Сегодня начатый главами государств диалог был продолжен.



Отмечалось, что состоявшийся накануне обмен мнениями по торгово-экономическому сотрудничеству и урегулированию сирийского конфликта состоялся по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны договорились о продолжении сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. Кроме того, российский лидер выразил Эрдогану свои соболезнования в связи с гибелью в Сирии турецких военных.

Как стало известно, начатый вчера диалог продолжился сегодня. Сообщается, что стороны конструктивно обменялись мнениями.

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