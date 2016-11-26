Путин назвал Кастро символом целой эпохи

Владимир Путин послал телеграмму руководству Кубы в связи с кончиной Фиделя Кастро.

В своем послании российский президент выражает соболезнования кубинцам. По словам Путина, Кастро был выдающимся политиком, который стал символом целой эпохи. Также президент РФ напомнил о том, что команданте сыграл большую роль в становлении российско-кубинских отношений.

Стоит отметить, что скорбь по поводу кончины Фиделя Кастро, который ушел из жизни накануне, выражают не только представители российской власти, но и обычные граждане. Как сообщают СМИ, у резиденции посла Кубы в Москве сегодня утром появились свечи.

Ранее в субботу «АН-онлайн» писали о том, что тело Кастро, согласно его воле, будет кремировано.