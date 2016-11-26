Минобороны РФ: вооруженная оппозиция в Сирии - террористы?

Российское оборонное ведомство возмущено циничным заявлением помощника спецпосланника ООН Яна Эгеланна, который заявил журналистам о готовности сирийской оппозиции принять план ООН по гумпомощи.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков напомнил, что российская сторона многократно вводила гуманитарные паузы в Алеппо, доставив сирийцам тысячи тонн гумпомощи, и готова поддержать такие инициативы от любых организаций, а не только от ООН.

При этом генерал отметил, что ему не известно о «гуманитарных инициативах» со стороны так называемой вооруженной оппозиции, про которые заявил посланник ООН Ян Эгеллан. И здесь, по мнению российских военных, есть два объяснения: либо «вооруженная оппозиция» - это и есть террористы, которые днем ведут переговоры с ООН, а ночью обстреливают гуманитарные колонны (при последнем инциденте были ранены два российских офицера), либо боевики не знают о «договоренностях» с ООН.