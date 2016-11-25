|25.11 23:03
В Петербурге водитель иномарки, врезавшись в автобус, сбежал с места аварии
|25.11 22:45
Минобороны и Росавиация выразили Украине протест в связи с ракетными стрельбами
|25.11 22:34
Школьницу из подмосковных Мытищ облили кислотой
|25.11 22:04
В Екатеринбурге столкнулись два пассажирских автобуса, есть пострадавшие
|25.11 21:00
В Петербурге маленький мальчик лишился пальца на эскалаторе
|25.11 20:20
Недовольный пассажир открыл стрельбу на остановке в Москве
|25.11 18:31
Главу “Почты России” заподозрили в превышении полномочий
|25.11 18:20
Уральский школьник окунул первоклассника в унитаз за сквернословие
|25.11 18:08
Путин поговорил о ситуации в Сирии с Эрдоганом
|25.11 17:48
В Подмосковье слышен страшный вой из-под земли
|25.11 17:35
Греция не намерена закрывать свои порты для российских кораблей
|25.11 17:30
Глыба льда рухнула на ребенка в Москве
|25.11 17:04
На Урале врач предстанет перед судом из-за смерти ребенка
|25.11 16:45
В столичном кафе повар пострадал из-за неудачной шутки
|25.11 16:26
Появились подробности экстренной посадки самолета в Домодедово
|25.11 16:10
В Санкт-Петербурге мужчина перерезал трос промышленному альпинисту
|25.11 15:52
Самолет готовится к экстренной посадке в Домодедово из-за члена экипажа
|25.11 15:36
На севере Москвы взорвался автомобиль
|25.11 15:27
Видео с места ДТП, в котором погибла внучка Платона Лебедева, появилось в сети
|25.11 15:17
В КБР на занятиях по каратэ скончался восьмиклассник
|25.11 15:05
Кремль оценил идею о ядерном «ответе» НАТО
|25.11 14:43
Стали известны соперники женской сборной России по волейболу на ЧЕ-2017
|25.11 13:02
Мужская сборная России по кёрлингу не смогла пройти в финал ЧЕ-2016
|25.11 12:07
На ковре – чемпионка, дома – жена и мама!
|25.11 11:38
«Краснодар» вслед за «Зенитом» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы
|25.11 10:51
Шувалов анонсировал рост российской экономики в 2017 году
|25.11 10:19
Дочь погибшего петербургского чиновника разбилась насмерть в день рождения
|25.11 09:55
Карякин рассказал о причинах своего проигрыша Карлсену
|25.11 08:21
В Краснодарском крае пропали трое российских военнослужащих
|24.11 21:43
Вялотекущий кризис – время расцвета ломбардов