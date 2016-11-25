Немногим ранее "АН-онлайн" сообщали, что Украина объявила о намерении провести стрельбы над открытым морем недалеко от Крыма. Как сообщили в Минобороны, украинскому представителю была вручена нота протеста в связи с введением нарушающих российской и международное законодательство ограничений на использование воздушного пространства над Черным морем.

Как подчеркнули в министерстве, границы заявленной ранее Украиной опасной зоны нарушают границы РФ.

В свою очередь Росавиация потребовала от Украины немедленной отмены уведомлений об опасных зонах, поскольку они не были согласованы с соответствующими российскими органами. В агентстве отметили, что такие действия украинской стороны не только нарушают требования международных актов, но и создают опасность для гражданских самолетов.

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