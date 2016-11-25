Путин поговорил о ситуации в Сирии с Эрдоганом

В пятницу, 25 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин побеседовал по телефону со своей турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе беседы политики обсудили ситуацию в Сирии. Как сообщается сегодня на официальном сайте Кремля, телефонный разговор проводился по инициативе главы Турции. Отмечается, что обмен мнениями по вопросам урегулирования сирийского кризиса прошел в весьма конструктивном ключе.

Помимо этого Путин и Эрдоган обсудили наиболее актуальные вопросы сотрудничества России и Турции в сферах политики и экономики.