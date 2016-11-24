Борьба с терроризмом в Сирии никогда не являлась целью США - Минобороны
24 ноября 2016, 17:04 [ «АН-онлайн» ]
В Минобороны России прокомментировали заявление представителя Госдепартамента США Марка Тонера, призвавшего другие страны не оказывать поддержку российским танкерам, поставляющим топливо российской авиагруппе в Сирии.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков:
«Подобные заявления представителя Госдепартамента, к сожалению, подтверждают наши прежние оценки, что борьба с международным терроризмом в Сирии никогда не являлась целью уходящей администрации США.
Просто раньше со стороны США противодействие России в борьбе с «ИГИЛ» и «ан-Нусрой» проявлялось в затягивании любых переговоров, невыполнении обязательств по разведению оппозиции от террористов, постоянных обещаниях когда-нибудь предоставить информацию о боевиках и т.д.
Теперь же, господин Тонер открыто призвал другие страны мешать нашей авиагруппе бороться с международным терроризмом в Сирии, чтобы как-то нивелировать провалы американской политики в этой стране, начиная с 2014 года.
Ведь всего за один год операции нам удалось сделать то, о чем возглавляемая США так называемая международная коалиция до сих пор может только мечтать.
Более 2 тысяч населенных пунктов вернулись к мирной жизни, где функционируют все государственные службы социальной помощи и обеспечения. 86 вооруженных формирований прекратили боевые действия. Сотни тысяч сирийцев вернулись в свои дома по всей стране, чтобы заново строить мирную жизнь.
Поэтому если не можете или не хотите бороться с «ИГИЛ» и «ан-Нусрой» (запрещены в России - ред.), - хотя бы не мешайте. Наша группировка ВКС в Сирии обеспечена всем необходимым, чтобы эффективно бороться с международным терроризмом в этом регионе».
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