Кремль: Увольнение чиновников-академиков стоит на повестке дня
24 ноября 2016, 13:59 [ «АН-онлайн» ]
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал комментарий журналистам относительно разноса, устроенного накануне Владимиром Путиным по поводу получения рядом госслужащих званий академиков и членкоров РАН.
"Этот вопрос - на повестке дня, сейчас эта ситуация разбирается, президент свою позицию четко изложил, все соответствующие ведомства однозначно прислушались к тому, что сказал президент", - сказал Песков.
При этом он не стал уточнять, в какие сроки и с какой именно формулировкой могут быть приняты кадровые решения, но то, что они последуют, сомневаться не приходится.
Напомним, 23 ноября Владимир Путин подверг резкой критике чиновников (без указания конкретных фамилий), которые вопреки его запрету стали академиками и членами-корреспондентами РАН. Как стало известно позднее, среди них госслужащие Министерства образования, МВД, ФСБ, Минобороны и некоторых других ведомств. Глава государства пообещал предоставить им возможность заниматься только научной деятельностью вместо работы в органах власти.
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