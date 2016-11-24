Путин пригласил в гости президента Филиппин

Президент России Владимир Путин направил своему филиппинскому коллеге Родриго Дутерте приглашение посетить в скором времени нашу страну.

Об этом руководитель Филиппин сообщил лично накануне поздно вечером в аэропорту Давао после возвращения с саммита АТЭС, который состоялся в Перу. Дутерте заявил, что он приветствует предложение Путина посетить Россию. Согласно данным ТАСС, филиппинский политик намерен предварительно отправить в РФ своих министров иностранных дел и обороны, чтобы те заранее обсудили повестку сотрудничества двух государств.

Уточняется, что в рамках саммита АТЭС Путин и Дутерте обсудили вероятные пути активизации и расширения экономического взаимодействия России и Филиппин.



