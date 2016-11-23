Путин прокомментировал ситуацию с задержанием российских военных

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Российскую мотогонщицу отстранили от участия в ралли “Дакар” из-за мельдония
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Путин примет в Кремле генерального секретаря ООН
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Ягуара, напавшего на сотрудницу зоопарка в Таганроге, застрелили
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Следователи нашли расчлененное тело зоозащитницы из Санкт-Петербурга
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Вратарь «Амкара» Селихов подписал контракт со «Спартаком»
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Госдеп США возмутился ратификацией соглашения России с Абхазией
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Шойгу посетил КНР и высоко оценил российско-китайское сотрудничество
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Названа причина экстренной посадки самолета в Новосибирске
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СМИ: Трампа и Клинтон финансировал украинский миллиардер
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ЦСКА не попадет в плей-офф Лиги чемпионов
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Украинские социологи: более 50 процентов украинцев готовы бунтовать против власти