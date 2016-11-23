Путин прокомментировал ситуацию с задержанием российских военных

Три дня назад стало известно о задержании сотрудниками украинских спецслужб двоих российских военнослужащих, ранее служивших в армии Украины, по обвинению в дезертирстве.

Ситуацию прокомментировал российский президент Владимир Путин. Российский лидер отметил, что оба военных попали в ловушку, расставленную сотрудниками Службы безопасности Украины: их намеренно заманили на прилежащую к границе территорию.

Как заявил президент, такие действия могут быть сравнимы с отключению света в Крыму в зимний период и их нельзя назвать иначе чем вероломными. Путин подчеркнул, что если таким образом Украина пытается завоевать симпатии граждан Крыма, то она выбрала неправильную тактику.

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