Путин заявил, что Россия всегда хотела поддерживать нормальные отношения с США

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 23 ноября, заявил, что страна всегда активно выступала за нормализацию отношений с Соединенными Штатами Америки.

Об этом политик сказал, отвечая на вопрос журналистов о том, ждет ли он изменений к лучшему в отношениях с США после избрания президентом США Дональда Трампа. Путин отметил, что российская сторона всегда говорила о том, что любые ограничения в сфере торговли и экономического взаимодействия вредят обоим государствам, передает ТАСС.

Отметим, что в настоящий момент весь мир с нетерпением ждет изменений на мировой арене в связи с тем, что миллиардер Трамп одержал победу на выборах.