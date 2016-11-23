Российский министр обороны Сергей Шойгу в среду встретился с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Сюй Циляном в Пекине и предложил ему детально обсудить ситуацию в Ираке и Сирии.

Глава Минобороны РФ выразил надежду на то, что в ходе встречи удастся обговорить актуальные моменты в сфере мировой безопасности. Шойгу подчеркнул, что российско-китайское сотрудничество в военной и военно-технической областях крайне позитивно влияет на стратегическую стабильность во всем мире. По его мнению, Москва и Пекин демонстрируют взвешенный и ответственный подход к решению важнейших международных проблем.

В свою очередь Сюй Цилян заметил, что российско-китайские отношения в настоящий момент находятся на самой лучшей стадии своего развития благодаря личным усилиям руководителей двух стран. Как уточнили в Минобороны РФ, ссылаясь на слова зампредседателя ЦВС КНР, визит Сергея Шойгу сыграет важную роль для более плотного сотрудничества между двумя государствами.

Напомним, позже сегодня в Пекине состоится 21-е заседание двусторонней межправительственной комиссии по ВТС.