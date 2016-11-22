СМИ: Трампа и Клинтон финансировал украинский миллиардер

Оба кандидата на пост президента Соединенных Штатов Америки получали помощь от украинского миллиардера Виктора Пинчука. Известно, что Пинчук в 2015 году помогал финансами Дональду Трампу и Хиллари Клинтон.

О спонсировании американских кандидатов пишет украинская газета "Украинская правда", ссылаясь на пресс-службу украинца-миллиардера.

Известно, что денежные выплаты фонду Трампа в период предвыборной кампании направлялись на поддержку видеосвязи для ялтинской конференции, которую на Украине ежегодно проводит и спонсирует фонд Виктора Пинчука. Известно, что фонду Трампа украинский бизнесмен перечислил $150 тысяч.

Аналогичную поддержку Пинчук оказал и штабу Хиллари Клинтон, которая проиграла выборы Трампу.

Вновь избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность 20 января 2016 года.