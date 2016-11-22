В Евросоюзе создадут противовес НАТО

Неформальный саммит Евросоюза завершился 22 ноября в Братиславе. Собравшиеся решали, как снизить влияние и зависимость от США. Было принято решение о создании военного блока, который будет соперничать с НАТО.

Известно, что Европарламент (ЕП) одобрил предоставленный делегатами из Германии и Франции план по усилению взаимодействия между странами Еврозоны для снижения влияния Соединенных Штатов Америки, передают РИА Новости.

Европа планирует увеличить финансирование военных миссий и активнее проводить взаимообмен военными ресурсами (вертолетами, например). ЕС создаст военный блок по аналогии с НАТО, но который будет заниматься вопросами обороны исключительно Европы. Такие планы связаны с тем, что новый президент США не скрывает намерений вывести американский контингент НАТО из Евросоюза.