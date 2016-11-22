Украинские социологи: более 50 процентов украинцев готовы бунтовать против власти

Исследователи Киевского международного социологического института провели глобальный опрос граждан и выяснили, что более 80 процентов украинцев считает социально-экономическую ситуацию в стране плохой.

Главная проблема Незалежной – коррупция во властных структурах, так считает 66 процентов опрошенных. А более сорока процентов (40,5) полагают, что главная проблема Украины – это военные действия в Донбассе.

Процессы, происходящие в стране, крайне негативно оценивает 84% граждан и 56 процентов украинцев считают необходимым выходить на улицы с протестами. Согласны перетерпеть все проблемы лишь 16 процентов респондентов.

При этом порядка 70 процентов граждан Украины считают своего президента Петра Порошенко неспособным вывести страну из кризиса и не одобряют его курса.