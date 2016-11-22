В российском Минобороны жестко ответили Госдепу США по поводу ракет С-400

В американском Госдепартаменте сочли «угрозой для Европы» размещение комплексов С-400 на территории Калининградской области. В российском оборонном ведомстве не замедлили с реакцией на эти обвинения.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил напрямую главе Госдепа США Джону Кирби: «Вам не мешало бы знать, что Калининградская область – часть России, и часть неотъемлемая…».

Далее российский генерал задал всполошившимся американцам риторический вопрос, не решаются ли в США вопросы размещения в стране их подразделений международным голосованием.

Ну, а поскольку в России вопросы госбезопасности решает российское правительство, то и размещение вооружений на российской территории будет решать лишь оно, без «советов» со стороны США или Европы, которой, кстати, никто угрожать и не думал.

А высказываясь на счет «европейской безопасности» Конашенков обратил внимание на то, что в последнее время в странах Европы все больше размещаются подразделения явно неевропейского происхождения, вот где следует видеть угрозу нацбезопасности стран Евросоюза.

Российский генерал имел ввиду контингенты НАТО, которые в последнее время усилили свое влияние в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.