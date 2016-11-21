Журналистам стало известно, когда Путин выступит с посланием Федсобранию

Стало известно, что президент России Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием с ежегодным посланием, как и было всегда принято, в Кремле. Выступление состоится 1 декабря.

Информацию о дате выступления лидера страны подтверждают три источника, близкие к администрации президента, передает РБК.

На оглашение речи Владимира Путина будет присутствовать руководство администрации российского лидера, члены кабинета министров России, парламентарии Госдумы и Совета Федерации, а также представители различных конфессий, главы областей, общественные деятели и представители ведущих СМИ страны. Ожидается, что на послании будет присутствовать порядка тысячи человек.

В прошлый раз Путин выступал с посланием к Федсобранию 3 декабря. В выступлении президент формулирует свои позиции по ключевым направлениям российской политики, экономики и культуры.