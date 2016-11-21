Петр Порошенко подвел итоги трехлетнего периода после Майдана: лучше не стало

Прошло ровно три года после известных событий на площади Независимости в Киеве. Лидер Украины подвел итоги работы правительства за этот период и вынужден был признать: простой народ лучше жить не стал.

Итоги трехлетнего периода после Евромайдана Порошенко озвучил во время своей торжественной речи по случаю данной годовщины, передают РИА Новости.

Президент вынужден был констатировать, что Евромайдан за прошедшие три года не сделал граждан Украины ближе к европейскому уровню жизни. Сам Порошенко считает, что его страна вполне сблизилась с Европой, просто обыватель это понять не в силах, поскольку он не стал жить лучше.

Украинский президент винит в таком положении вещей необходимость тратить более пяти процентов ВВП на оборону и перевооружение армии. А отсутствие роста экономики, по мнению Порошенко, вызвано тем, что в стране не проводились экономические преобразования.

В годовщину Евромайдана власти Украины опасаются массовых протестных акций в Киеве. Напомним, 21 ноября 2013 года после того как правительство Николая Азарова приостановило подписание соглашения с ЕС, сторонники евроинтеграции заняли в Киеве майдан Незалежности, который позже стал центром противостояния радикалов и силовых структур.