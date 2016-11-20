В Перу состоялся разговор Путина и Обамы

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Барак Обама в рамках саммита АТЭС, который проходит в столице Перу Лиме, провели в воскресенье, 20 ноября, короткую двустороннюю беседу.

Информацию о разговоре глав России и США в рамках саммита АТЭС в Перу подтвердил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщает РИА «Новости», в самом начале рабочего заседания Путин и Обама поприветствовали друг друга и провели очень краткий разговор.

В настоящий момент не уточняется, что именно успели обсудить политики. Вероятно, речь шла о результатах недавних президентских выборов в Штатах.