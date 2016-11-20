Эрдоган не против вступления Турции в ШОС

Пока Евросоюз испытывает проверку на прочность, Турция не считает вступление в него единственным вариантом участия в международных объединениях. Шанхайская организация сотрудничества тоже вполне привлекательна.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам во время возвращения из Узбекистана. Более того, обсуждение этого варианта событий уже состоялось с лидерами Казахстана и России, предложивших более выгодные для Турции условия в ШОС, чем в ЕС. Эрдоган выразил мнение, что Brexit могут начать вслед за Великобританией в других странах, в том числе достаточно благополучных как Франция и Италия, где тоже звучат призывы покинуть «общеевропейский дом» по ряду причин.

Эрдоган назвал отношения с Россией в данный момент неплохими, хотя получаться может не всё и не сразу. А также сообщил о намерениях посетить Москву в начале декабря.

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