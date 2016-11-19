Страны Балтии опасаются “вторжения России” после избрания Трампа

Страны Балтии всерьез взволнованы тем, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может не разделить мнение Восточной Европы по поводу угрозы, исходящей от России.

Так, литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что крайне обеспокоен судьбой Прибалтики из-за угрозы со стороны России. Он опасается вторжения в Литву российских войск. Сигналом о том, что оно готовится, может служить начало перевооружения военных баз в Калининграде.

В Латвии тоже считают, что на поддержку США после избрания Трампа рассчитывать не стоит. Как сообщает The Washington Post, здесь был создан отряд добровольцев для защиты от российской агрессии. Бывший министр обороны страны Артис Пабрикс убежден, что Трамп заключит с российским президентом соглашение в обход стран Балтии.

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