США и Евросоюз решили продлить антироссийские санкции до победного конца

На состоявшейся сегодня встрече в Берлине главы правительств Германии, США, Франции, Великобритании, Италии и Испании договорились продлить антироссийские санкции из-за ситуации на Украине и в Крыму.

По заявлению Барака Обамы, не участвующего во встречах в «нормандском формате», санкции будут продлевать до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения. Хотя формально Россия в их реализации участвует на тех же правах, что Германия и Франция. Однако теперь, судя по словам уходящего президента США, именно на Россию, а не на Украину или страны Евросоюза возлагается ответственность за выполнение всех пунктов по урегулированию ситуации в Донбассе. Даже тех, к которым РФ не имеет и не может иметь отношения. В то же время Барак Обама заметил, что необходимо продолжать сотрудничество с Россией для решения мировых проблем.

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