Назван кандидат на кресло свердловского министра культуры
18 ноября 2016, 16:20 [ «АН-Екатеринбург» ]
Новым министром культуры Свердловской области может стать депутат Екатеринбургской городской думы и директор ТЮЗа Светлана Учайкина.
Уже в следующий вторник, 22 ноября, в думе будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий. В повестке заседания этот вопрос будет рассматриваться под номером девять.
Официальной информации о назначении Светланы Учайкиной министром культуры пока нет, должность главы министерства культуры в новом правительстве по-прежнему остается вакантной.
В ТЮЗе о смене руководства пока ничего не известно. Как пояснили корреспонденту veved.ru, Светлана Учайкина работает директором ТЮЗа на освобожденной основе как депутат городской думы и в театре появляется редко.
«Светлана Николаевна сейчас в отпуске, ее нет на месте. У нас никаких сведений нет, все вопросы только к ней. Так как она еще депутат городской думы, у нас она работает на освобожденной основе. В театр она не выезжает», – сообщили в Екатеринбургском театре юного зрителя.
Напомним, в новом составе правительства Свердловской области бывший министр культуры Павел Креков стал заместителем губернатора и теперь курирует социальную сферу.